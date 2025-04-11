Какие зарплаты в странах ЕС

Страны ЕС можно условно разделить на три группы по уровню минимальной зарплаты, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Цена государства".

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Где зарплаты до 1 000 евро в месяц:

Болгария – 551 евро;

Венгрия – 707 евро;

Латвия – 740 евро;

Румыния – 814 евро;

Словакия – 816 евро;

Чехия – 826 евро;

Эстония – 886 евро;

Мальта – 961 евро;

Греция – 968 евро;

Хорватия – 970 евро.

От 1 000 до 1 500 евро в месяц:

Кипр – 1 000 евро;

Португалия – 1 015 евро;

Литва – 1 038 евро;

Польша – 1 091 евро;

Словения – 1 278 евро;

Испания – 1 381 евро.

Где зарплата более 1 500 евро в месяц:

Франция – 1 802 евро;

Бельгия – 2 070 евро;

Германия – 2 161 евро;

Нидерланды – 2 193 евро;

Ирландия – 2 282 евро;

Люксембург – 2 638 (самая высокая в ЕС) евро.

Соотношение "минималки" и среднего дохода

Если оценивать размер минимальной зарплаты относительно медианного заработка, то в 2022 году наиболее высокий уровень зафиксирован во Франции, Португалии и Словении – во всех трех странах минималка составляла около 66% от медианного дохода.

Зато самый низкий показатель (менее половины медианного заработка) наблюдался в таких странах:

Бельгия ( 49% );

Мальта ( 46% );

Эстония и Латвия (по 43%).

Интересно! В трех североевропейских странах, Дании, Швеции и Финляндии, минимальная зарплата вообще отсутствует. В то же время эти страны часто подают как пример "скандинавского социализма", хотя фактически там действуют рыночные механизмы оплаты труда.