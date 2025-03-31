Вырастет ли минималка с 1 апреля

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине останется на том же уровне. По данным проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", ее повышение не предусмотрено, передает 24 Канал.

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Таким образом, сейчас этот показатель минимальной зарплаты остается "замороженным", что означает, что с 2024 года ее размер остается на уровне 8 000 гривен.

Обратите внимание! Обычно минимальную заработную плату пересматривают ежегодно, но на этот раз решили оставить ее на действующем уровне.

Могут ли увеличить минималку до конца года

Украинские депутаты подали в Верховную Раду законопроект, предусматривающий пповышение минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума, как указано в законопроекте № 12462. Документ предусматривал поэтапное повышение минимальной зарплаты в Украине:

с 1 апреля - до 9 100 гривен (55 гривен в час);

с 1 июля - до 10 100 гривен (61 гривна в час);

с 1 октября - до 11 184 гривен (68 гривен в час).

Впрочем, такая инициатива сейчас не была реализована, а значит минимальная зарплата остается неизменной до конца года.