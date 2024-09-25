Повышение социальных стандартов

Сергей Марченко объяснил, что сейчас в Украине нет возможностей повысить социальные стандарты.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины На данном этапе, и это также было договорено с нашими ключевыми партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы такую возможность имели, мы повысили минимальную заработную плату на 19% – до 8000 гривен Мы считаем возможным сохранить этот размер на весь следующий год.

Несмотря на это социальная сфера будет профинансирована в запланированных объемах. Марченко напомнил, что с начала большой войны украинцам еще ни разу не задержали пенсии и другие выплаты.