Кто сможет получить такую помощь
В постановлении от 24 сентября 2024 года № 1090 отрегулировано в каких случаях выплачивается такая помощь. В частности, эти средства предоставляются лицам, что приобрели инвалидность.
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Помощь для таких лиц начисляется с даты, которая указана в справке, предоставляемой после медико-социальной экспертной комиссии. Также такая помощь предоставляется:
- если лицо погибло или умерло помощь предоставляется с даты смерти, которая указана в справке;
- в случае, когда гражданина признали безвестно отсутствующим – с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Как изменится размер денежной помощи
В случае смерти или гибели военного, выплаты получают члены его семьи. Размер этой помощи составляет 750 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц.
Обратите внимание! При расчетах используется прожиточный минимум на 1 января календарного года, когда защитник или защитница Украины умерли (погибли).
В 2024 году такой прожиточный минимум достиг 3 028 гривен. Соответственно, единовременная денежная помощь составляет 2 271 000 гривен.
Лица, получившие инвалидность, вследствие войны, имеют различные выплаты. На размер помощи влияет определенная группа:
- для людей с инвалидностью I группы такая помощь составляет – 400 прожиточных минимумов – 1 211 200 гривен;
- с инвалидностью II группы – 300 прожиточных минимумов – 984 000 гривен;
- с инвалидностью III группы – 250 прожиточных минимумов – 757 000 гривен;
Обратите внимание! Для получения такой помощи нужно подать соответствующее заявление в Минветеранов.