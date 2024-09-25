Что изменится

Изменения касаются применения коэффициента 1 при заказе мощностей для точек входа и выхода из газотранспортной системы на межгосударственных соединениях в первом квартале газового 2024/2025 года, сообщает НКРЭКУ.

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Это решение было принято на заседании комиссии.

Заметьте! Уменьшение коэффициента, применяемого при заказе мощности на квартальный период, снизит стоимость транспортировки природного газа для заказчиков, в частности для тех, кто импортирует газ.

Постановлением были утверждены коэффициенты, которые учитывают срок заказа мощности и применяются к тарифам на транспортировку природного газа для точек входа и выхода из газотранспортной системы на межгосударственных соединениях в регуляторный период 2020-2024 годы:

коэффициент для заказа мощности на сутки вперед составляет 1,45 условных единиц;

коэффициент для заказа мощности на месячный период установлен на уровне 1,2 условных единиц;

коэффициент для заказа мощности на квартальный период – 1,1 условных единиц, за исключением заказа на первый квартал газового года 2020-2021, где коэффициент составляет 1 (теперь также и для газового года 2024-2025).

Это будет способствовать стабильному прохождению осенне-зимнего периода, считают в комиссии.