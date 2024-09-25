Підвищення соціальних стандартів

Сергій Марченко пояснив, що нині в Україні немає можливостей підвищити соціальні стандарти.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України На даному етапі, і це також було домовлено з нашими ключовими партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. У цьому році ми таку змогу мали, ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% – до 8000 гривень Ми вважжаємо за можливе зберегти цей розмір на увесь наступний рік.

Попри це соціальна сфера буде профінансована у запланованих обсягах. Марченко нагадав, що від початку великої війни українцям ще жодного разу не затримали пенсії та інші виплати.