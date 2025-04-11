Как выросла зарплата в Германии

Минимальная почасовая ставка выросла до 12,82 евро, а месячный доход, разрешенный для так называемых "мини-работ", теперь составляет 556 евро, передает 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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Повышение стало продолжением постепенного роста минимальной зарплаты – еще в январе 2024 года она составляла 12,41 евро в час.

В 2025 году новый уровень оплаты означает, что работники с полной занятостью могут рассчитывать на минимальную месячную зарплату в размере 2 222 евро брутто.

С момента внедрения Закона о минимальной оплате труда в 2015 году, ставка выросла на 50%. Для сравнения: в начале 2022 года минимальная зарплата в Германии составляла 1 634 евро, а за три года она выросла на 35%, согласно данным Евростата.

Заметьте! Германия стабильно повышает минимальную оплату труда, не допуская ее снижения даже в кризисные периоды.