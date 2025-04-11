Як виросла зарплата в Німеччині

Мінімальна погодинна ставка зросла до 12,82 євро, а місячний дохід, дозволений для так званих "мініробіт", тепер становить 556 євро, передає 24 Канал з посиланням на Євростат.

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Підвищення стало продовженням поступового зростання мінімальної зарплати – ще у січні 2024 року вона становила 12,41 євро на годину.

У 2025 році новий рівень оплати означає, що працівники з повною зайнятістю можуть розраховувати на мінімальну місячну зарплату в розмірі 2 222 євро брутто.

Від моменту впровадження Закону про мінімальну оплату праці у 2015 році, ставка зросла на 50%. Для порівняння: на початку 2022 року мінімальна зарплата в Німеччині становила 1 634 євро, а за три роки вона зросла на 35%, згідно з даними Євростату.

Зауважте! Німеччина стабільно підвищує мінімальну оплату праці, не допускаючи її зниження навіть у кризові періоди.