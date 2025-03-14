Яку зарплату отримують працівники в держорганах

Найбільша середня зарплата, станом на січень 2025 року, становила в Антимонопольному комітеті, де працює 266 осіб. Йдеться про суму в 76 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну.

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Водночас на другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Національне агентство з питань запобігання корупції із сумою в 75,8 тисячі гривень, де нараховується 355 співробітників.

На третьому місці Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, де працює 9 осіб. Там середня зарплата працівника на рівні 66,6 тисячі гривень.

Найменша середня зарплата спостерігається в Національній службі посередництва та примирення, де сума становить 25,5 тисячі гривень.



Рівень середньої зарплати у держорганах у розрізі установ / Скриншот з сайту Мінфіну

Зауважте! Загалом у січні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 49,2 тисячі гривень.

Скільки отримує керівництво відомств

Лідером за рівнем зарплат є керівництво Державної служби фінансового моніторингу України. Середня зарплата для такого рівня посад – 432,5 тисячі гривень.

Керівництво Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради натомість заробляє в середньому 232,3 тисячі гривень.

На декілька тисяч гривень менше отримує керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції – 230,9 тисячі гривень.

Водночас у рейтингу найменша середня зарплата у керівництва Державної митної служби – трішки більше, аніж 47 тисяч гривень.

Нагадуємо! У 2024 році середня заробітна плата в Україні становила 17 486 гривень за даними ПФУ.