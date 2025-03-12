Як визначатиметься виплата поліцейського
Також на кінцеву виплату поліцейського впливатимуть і інші фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.
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Зверніть увагу! Цей законопроєкт було зареєстровано у 2022 році. Його ще не прийнято остаточно.
Від чого буде залежати кінцева виплата поліцейського:
- спеціального звання;
- умов служби;
- інтенсивності служби;
- строку служби;
- наявності наукового ступеня чи вченого звання;
- кваліфікації.
Потрібно розуміти, що грошове забезпечення поліцейського складатиметься з:
- посадового окладу;
- надбавки, що надається за вислугу років;
- премії;
- доплат (за науковий ступінь, вчене звання та доступ до державної таємниці);
- доплати за спеціальне звання.
Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських,
– йдеться у повідомленні.
Станом на зараз, прожитковий мінімум в Україні складає – 3 028 гривень. Відповідно, оклад мав би бути не менш як 30 280 гривень.
Яку надбавку за вислугу років хочуть надати поліцейським
Надбавка за строк служби залежатиме від кількості пропрацьованих років:
- від 1 до 2 років – 5% від посадового окладу;
- від 2 до 4 років – 10%;
- від 4 до 7 років – 15%;
- від 7 до 10 років – 20%;
- від 10 до 13 років – 25%;
- від 13 до 16 років – 30%;
- від 16 до 19 років – 35%;
- від 19 до 22 років – 40%;
- від 22 до 25 років – 45%;
- більш як 25 років – 50%.