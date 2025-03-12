Як визначатиметься виплата поліцейського

Також на кінцеву виплату поліцейського впливатимуть і інші фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Зверніть увагу! Цей законопроєкт було зареєстровано у 2022 році. Його ще не прийнято остаточно.

Від чого буде залежати кінцева виплата поліцейського:

спеціального звання;

умов служби;

інтенсивності служби;

строку служби;

наявності наукового ступеня чи вченого звання;

кваліфікації.

Потрібно розуміти, що грошове забезпечення поліцейського складатиметься з:

посадового окладу;

надбавки, що надається за вислугу років;

премії;

доплат (за науковий ступінь, вчене звання та доступ до державної таємниці);

доплати за спеціальне звання.

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських,

– йдеться у повідомленні.

Станом на зараз, прожитковий мінімум в Україні складає – 3 028 гривень. Відповідно, оклад мав би бути не менш як 30 280 гривень.

Яку надбавку за вислугу років хочуть надати поліцейським

Надбавка за строк служби залежатиме від кількості пропрацьованих років: