Як визначатиметься виплата поліцейського

Також на кінцеву виплату поліцейського впливатимуть і інші фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Зверніть увагу! Цей законопроєкт було зареєстровано у 2022 році. Його ще не прийнято остаточно.

Від чого буде залежати кінцева виплата поліцейського:

  • спеціального звання;
  • умов служби;
  • інтенсивності служби;
  • строку служби;
  • наявності наукового ступеня чи вченого звання;
  • кваліфікації.

Потрібно розуміти, що грошове забезпечення поліцейського складатиметься з:

  • посадового окладу;
  • надбавки, що надається за вислугу років;
  • премії;
  • доплат (за науковий ступінь, вчене звання та доступ до державної таємниці);
  • доплати за спеціальне звання.

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських,
– йдеться у повідомленні.

Станом на зараз, прожитковий мінімум в Україні складає – 3 028 гривень. Відповідно, оклад мав би бути не менш як 30 280 гривень.

Яку надбавку за вислугу років хочуть надати поліцейським

Надбавка за строк служби залежатиме від кількості пропрацьованих років:

  • від 1 до 2 років – 5% від посадового окладу;
  • від 2 до 4 років – 10%;
  • від 4 до 7 років – 15%;
  • від 7 до 10 років – 20%;
  • від 10 до 13 років – 25%;
  • від 13 до 16 років – 30%;
  • від 16 до 19 років – 35%;
  • від 19 до 22 років – 40%;
  • від 22 до 25 років – 45%;
  • більш як 25 років – 50%.