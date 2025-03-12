Как будет определяться выплата полицейского

Также на конечную выплату полицейского будут влиять и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Обратите внимание! Этот законопроект был зарегистрирован в 2022 году. Он еще не принят окончательно.

От чего будет зависеть конечная выплата полицейского:

  • специального звания;
  • условий службы;
  • интенсивности службы;
  • срока службы;
  • наличия ученой степени или ученого звания;
  • квалификации.

Нужно понимать, что денежное обеспечение полицейского будет состоять из:

  • должностного оклада;
  • надбавки, предоставляемой за выслугу лет;
  • премии;
  • доплат (за научную степень, ученое звание и доступ к государственной тайне);
  • доплаты за специальное звание.

Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских,
– говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас, прожиточный минимум в Украине составляет – 3 028 гривен. Соответственно, оклад должен быть не менее 30 280 гривен.

Какую надбавку за выслугу лет хотят предоставить полицейским

Надбавка за срок службы будет зависеть от количества отработанных лет:

  • от 1 до 2 лет – 5% от должностного оклада;
  • от 2 до 4 лет – 10%;
  • от 4 до 7 лет – 15%;
  • от 7 до 10 лет – 20%;
  • от 10 до 13 лет – 25%;
  • от 13 до 16 лет – 30%;
  • от 16 до 19 лет – 35%;
  • от 19 до 22 лет – 40%;
  • от 22 до 25 лет – 45%;
  • более 25 лет – 50%.