Как будет определяться выплата полицейского

Также на конечную выплату полицейского будут влиять и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Читайте также В Австрии согласовали важное решение: продолжат ли выплаты украинским беженцам

Обратите внимание! Этот законопроект был зарегистрирован в 2022 году. Он еще не принят окончательно.

От чего будет зависеть конечная выплата полицейского:

специального звания;

условий службы;

интенсивности службы;

срока службы;

наличия ученой степени или ученого звания;

квалификации.

Нужно понимать, что денежное обеспечение полицейского будет состоять из:

должностного оклада;

надбавки, предоставляемой за выслугу лет;

премии;

доплат (за научную степень, ученое звание и доступ к государственной тайне);

доплаты за специальное звание.

Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских,

– говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас, прожиточный минимум в Украине составляет – 3 028 гривен. Соответственно, оклад должен быть не менее 30 280 гривен.

Какую надбавку за выслугу лет хотят предоставить полицейским

Надбавка за срок службы будет зависеть от количества отработанных лет: