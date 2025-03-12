Выплаты для украинцев в Австрии

Решение связано с длительной войной в Украине, которая заставляет многих украинцев оставаться в Европе, пишет 24 Канал со ссылкой на правительственный сайт страны.

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В частности семьи с детьми смогут получать пособия и выплаты по уходу за ребенком до 31 октября 2025 года. Так власти Австрии рассматривали возможность продлить выплаты до марта 2026 года, но приняли решение сократить срок.

К тому же Вена увеличила порог дополнительного заработка для тех, кто получает помощь от государства – с 8 100 до 8 600 евро в год. Так украинцы смогут работать, но одновременно не потеряют денежную помощь.

Также было продлено медицинское страхование для украинских беженцев. Однако только до 31 мая 2025 года.

Заметьте! Министр социальной политики Коринна Шуман заявила, что без продолжения помощи, 26 200 украинцев, в частности 9 700 детей, остались бы без медстраховки. В то же время в правительстве сообщили, что дальнейшая поддержка будет зависеть от обстоятельств.