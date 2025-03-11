Помощь для семей волонтеров в Украине

Это должно сделать процесс еще более понятным и удобным, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство ветеранов Украины.

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Кабинет Министров Украины принял постановление, что значительно облегчает процедуру получения единовременной денежной помощи (ОГД) в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, который пострадал во время помощи силам безопасности и обороны Украины,

– говорится в заметке ведомства.

Украинцам напомнили, что раньше процесс был сложным и требовал двух отдельных обращений:

подача заявление в Минветеранов для принятия решения о выплате; обращение в структурное подразделение для получения денег.

Однако отныне Минветеранов самостоятельно будет осуществлять выплату. Для этого заявитель должен сразу указывать банковский счет в первом заявлении. Более того, никаких дополнительных обращений не требуется.

В частности люди могут выбрать удобный для себя способ подачи документов: