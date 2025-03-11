Помощь для семей волонтеров в Украине
Это должно сделать процесс еще более понятным и удобным, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство ветеранов Украины.
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Кабинет Министров Украины принял постановление, что значительно облегчает процедуру получения единовременной денежной помощи (ОГД) в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, который пострадал во время помощи силам безопасности и обороны Украины,
– говорится в заметке ведомства.
Украинцам напомнили, что раньше процесс был сложным и требовал двух отдельных обращений:
- подача заявление в Минветеранов для принятия решения о выплате;
- обращение в структурное подразделение для получения денег.
Однако отныне Минветеранов самостоятельно будет осуществлять выплату. Для этого заявитель должен сразу указывать банковский счет в первом заявлении. Более того, никаких дополнительных обращений не требуется.
В частности люди могут выбрать удобный для себя способ подачи документов:
- через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) – независимо от места регистрации
- по почте или электронной почте – непосредственно в Минветеранов.