Допомога для родин волонтерів в Україні
Це має зробити процес ще зрозумілішим та зручнішим, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство ветеранів України.
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що значно полегшує процедуру отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, який постраждав під час допомоги силам безпеки та оборони України,
– йдеться у дописі відомства.
Українцям нагадали, що раніше процес був складним і вимагав двох окремих звернень:
- подача заяву до Мінветеранів для ухвалення рішення про виплату;
- звернення до структурного підрозділу для отримання грошей.
Однак відтепер Мінветеранів самостійно здійснюватиме виплату. Для цього заявник має одразу вказувати банківський рахунок у першій заяві. Ба більше, ніяких додаткових звернень не потрібно.
Зокрема люди можуть вибрати зручний для себе спосіб подачі документів:
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – незалежно від місця реєстрації
- поштою або електронною поштою – безпосередньо до Мінветеранів.