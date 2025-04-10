Какая минимальная зарплата в Польше

Сейчас минимальная зарплата в Польше на 8,5% больше, чем было раньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Infor. Также была повышена минимальная почасовая ставка – теперь она составляет 30,50 злотых брутто.

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В отличие от предыдущих лет, в 2025 году предусмотрено лишь одно повышение. В 2024 году минимальная зарплата росла дважды:

с 1 января – до 4 242 злотых;

с 1 июля – до 4 300 злотых, что соответствовало повышению на 21,5% и 19,4% соответственно в годовом измерении.

Аналогичная практика двукратного роста минимальной зарплаты применялась и в 2023 году – рост составил 15,9% в январе и 19,6% в июле.

В Польше снова вырастет минималка

Правительство Польши уже подготовило изменения в законодательство относительно минимальной заработной платы. Согласно новым правилам, "минималка" должна составлять 55% от прогнозируемой средней зарплаты в национальной экономике.

Хотя точная сумма минимальной зарплаты на 2026 год пока не объявлена, ее можно ориентировочно определить на основе бюджетных прогнозов.

Интересно! Ожидается, что средняя заработная плата в Польше достигнет 9 219 злотых брутто, поэтому минимальная зарплата может вырасти до примерно 5 070 злотых брутто. Это повышение может означать увеличение расходов для работодателей, но одновременно – и рост покупательной способности работников.