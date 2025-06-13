Як зростала мінімалка в Польщі з 2020 року

Найімовірніше, що наступного року мінімальна заробітна плата не перевищить 5 000 злотих брутто (56 000 гривень), повідомляє 24 Канал з посилання на inPoland.

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За останні п’ять років мінімальна зарплата у Польщі зростала так (дані станом на 1 січня кожного року):

2020 рік – 2 600 злотих брутто (17,00 злотих/год);

2021 рік – 2 800 злотих брутто (18,30 злотих/год);

2022 рік – 3 010 злотих брутто (19,70 злотих/год);

2023 рік – 3 490 злотих брутто (22,80 злотих/год);

2024 рік – 4 242 злотих брутто (27,70 злотих/год);

2025 рік – 4 666 злотих брутто (30,50 злотих/год).

Як планують підвищити мінімалку в 2026 році

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики спочатку запропонувало підвищення на 7,6% – із нинішніх 4 666 злотих (52 259 гривень) до 5 020 злотих брутто (56 244 гривні). Однак потім відомство переглянуло свою пропозицію. Наразі пропозиції щодо підвищення мінімалки виглядають так:

Профспілки вимагають 5 015 злотих (56 168 гривень);

Міністерство фінансів підтримує мінімалку у 4 806 злотих (53 827 гривень);

Міністерство сім’ї пропонує 4 890 злотих (54 768 гривень);

Роботодавці погоджуються з пропозицією Мінфіну.

Зауважте! Обрахунок здійснювався за курсом НБУ станом на 13 червня.