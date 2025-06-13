Как росла минималка в Польше с 2020 года

Вероятнее всего, что в следующем году минимальная заработная плата не превысит 5 000 злотых брутто (56 000 гривен), сообщает 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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За последние пять лет минимальная зарплата в Польше росла так (данные по состоянию на 1 января каждого года):

2020 год – 2 600 злотых брутто (17,00 злотых/час);

2021 год – 2 800 злотых брутто (18,30 злотых/час);

2022 год – 3 010 злотых брутто (19,70 злотых/час);

2023 год – 3 490 злотых брутто (22,80 злотых/час);

2024 год – 4 242 злотых брутто (27,70 злотых/час);

2025 год – 4 666 злотых брутто (30,50 злотых/час).

Как планируют повысить минималку в 2026 году

Министерство семьи, труда и социальной политики сначала предложило повышение на 7,6% – с нынешних 4 666 злотых (52 259 гривен) до 5 020 злотых брутто (56 244 гривны). Однако затем ведомство пересмотрело свое предложение. Сейчас предложения по повышению минималки выглядят так:

Профсоюзы требуют 5 015 злотых (56 168 гривен);

Министерство финансов поддерживает минималку в 4 806 злотых (53 827 гривен);

Министерство семьи предлагает 4 890 злотых (54 768 гривен);

Работодатели соглашаются с предложением Минфина.

Заметьте! Расчет осуществлялся по курсу НБУ по состоянию на 13 июня.