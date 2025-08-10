Можно ли обжаловать решение Пенсионного фонда?
В Украине изменили порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения Пенсионного фонда. Это дает гражданам больше возможностей защитить свои права, если они считают, что действия или бездействие должностных лиц были неправомерными, рассказывает 24 Канал.
Жалобы в территориальные органы ПФУ можно подавать в случаях, когда речь идет о назначении или размере пенсии, оформлении страховых выплат или предоставлении социальных услуг.
Причинами обращения могут быть:
- ошибки в расчетах пенсии;
- отказ в оформлении выплат;
- неправильно учтенный стаж;
- задержка с рассмотрением документов;
- нарушение права на льготную или досрочную пенсию;
- несоответствие документов требованиям законодательства.
Как подать жалобу в ПФУ?
По обновленным правилам жалобу можно подать:
- в вышестоящий орган ПФУ, главное управление или правление;
- в письменном или электронном виде (через портал е-услуг с КЭП);
- лично или через законного представителя;
- в течение 30 дней с момента, когда вы узнали о нарушении.
ПФУ должен рассмотреть обращение за 30 дней, а при необходимости этот срок могут продлить еще на 15 дней. Решение присылают по почте или вручают лично под подпись и если жалоба удовлетворена, территориальный орган обязывают исправить ситуацию.