Можно ли обжаловать решение Пенсионного фонда?

В Украине изменили порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения Пенсионного фонда. Это дает гражданам больше возможностей защитить свои права, если они считают, что действия или бездействие должностных лиц были неправомерными, рассказывает 24 Канал.

Жалобы в территориальные органы ПФУ можно подавать в случаях, когда речь идет о назначении или размере пенсии, оформлении страховых выплат или предоставлении социальных услуг.

Причинами обращения могут быть:

ошибки в расчетах пенсии;

отказ в оформлении выплат;

неправильно учтенный стаж;

задержка с рассмотрением документов;

нарушение права на льготную или досрочную пенсию;

несоответствие документов требованиям законодательства.

Как подать жалобу в ПФУ?

По обновленным правилам жалобу можно подать:

в вышестоящий орган ПФУ, главное управление или правление;

в письменном или электронном виде (через портал е-услуг с КЭП);

лично или через законного представителя;

в течение 30 дней с момента, когда вы узнали о нарушении.

ПФУ должен рассмотреть обращение за 30 дней, а при необходимости этот срок могут продлить еще на 15 дней. Решение присылают по почте или вручают лично под подпись и если жалоба удовлетворена, территориальный орган обязывают исправить ситуацию.