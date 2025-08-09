Почему могут прекратить выплачивать пенсию?

Чаще всего приостановление выплат касается внутренне перемещенных лиц или украинцев, которые выехали за границу. Однако от приостановления пенсии не застрахован никто, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Решение об остановке выплат принимает Пенсионный фонд или суд. Среди основных причин:

представление документов с ложными сведениями при оформлении пенсии;

выезд на постоянное проживание в страну, с которой нет договора о выплате пенсий;

признание лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах;

неполучение пенсии более шести месяцев подряд;

непрохождение физической идентификации в предусмотренных законом случаях.

Если вы не получили официального уведомления, но деньги не поступают, то в таком случае следует немедленно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично в территориальном отделении или письменно или онлайн через портал электронных услуг ПФУ.