Чому можуть припинити виплачувати пенсію?

Найчастіше призупинення виплат стосується внутрішньо переміщених осіб або українців, які виїхали за кордон. Проте від призупинення пенсії не застрахований ніхто, повідомляє 24 Канал із посиланням на статтю 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Рішення про зупинку виплат ухвалює Пенсійний фонд або суд. Серед основних причин:

подання документів із неправдивими відомостями під час оформлення пенсії;

виїзд на постійне проживання до країни, з якою немає договору про виплату пенсій;

визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин;

неотримання пенсії понад шість місяців поспіль;

непроходження фізичної ідентифікації у передбачених законом випадках.

Якщо ви не отримали офіційного повідомлення, але гроші не надходять, то у такому випадку варто негайно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто у територіальному відділенні або письмово або онлайн через портал електронних послуг ПФУ.