В каких случаях пенсию могут приостановить

Обычно приостановление выплат связано с техническими причинами, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Пенсионные выплаты могут быть приостановлены в таких случаях:

Выявлено, что пенсия была назначена на основании документов с ошибками.

Пенсионер переехал за границу на постоянное место жительства, за исключением условий, указанных в международных договорах.

Пенсионер умер.

Пенсия не была получена через почту в течение шести месяцев.

Лицо потеряло статус человека с инвалидностью.

Пенсионер за выслугу лет устраивается на работу, которая дает право на пенсию за выслугу лет.

Другие случаи, определены законодательством, например, окончание обучения детей, которые получают пенсию после смерти кормильца.

Кстати! Также ПФУ может приостановить перерасчет пенсии, если банк, через который происходят выплаты, будет исключен из перечня уполномоченных банков.

Как избежать приостановления выплат

Для того, чтобы избежать приостановления выплаты пенсии, пенсионеры обязаны сообщать Пенсионный фонд в течение десяти дней о таких изменениях:

любые изменения персональных данных, которые зарегистрированы в персональной учетной карточке системы персонифицированного учета и в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования;

выезд за пределы страны;

любые обстоятельства, которые могут привести к изменению статуса лица.

Как возобновить выплаты

Если пенсионер не знает причину прекращения пенсионных выплат, он должен направить письменный запрос в Пенсионный фонд Украины для уточнения причин.

Это позволит получить официальный ответ, который можно обжаловать, включая судебный порядок. Запрос можно подать через портал ПФУ, используя личный кабинет.

Для восстановления пенсионных выплат необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Восстановление выплат осуществляется на основании документов, которые уже есть в пенсионном деле, или пенсионер может предоставить дополнительные документы, такие как о стаже работы, заработную плату или другие, которые могут повлиять на размер пенсии.