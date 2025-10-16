Відтепер перший внесок за житло за допомогою єОселі може зменшитись до 120 тисяч гривень, пише 24 Канал з посиланням на Олену Шуляк.

Що передбачає нова програма?

Держава буде відшкодовувати 70% першого внеску за іпотекою. Але житло має бути не дорожчим за 2 мільйони гривень.

Ще одне обмеження – вік об’єкта. Для внутрішньо переміщених осіб вік житлового приміщення у Києві та обласних центрах має не перевищувати десяти років. У інших населених пунктах – не старше двадцяти.

Зверніть увагу! Для жителів прифронтових територій діють чинні правила програми: на прифронтових територіях – до 10 років, при купівлі поза межами таких територій – до 3 років.

Крім відшкодувань, держава бере на себе сплату 40 тисяч гривень разової комісії банку на надання кредиту, зборів та страхових платежів.

Олена Шуляк зауважила, що минулого року участь у програмі єОселя була значно обмежена через фінансові можливості держави. Раніше держава сплачувала 20% вартості від першого внеску та 7% кредитної ставки.

Зміни у програмі єОселя позитивно вплинули на кількість переселенців, які змогли придбати житло. На відміну від минулого року, коли програмою скористалися лише 340 людей, цьогоріч учасників програми було близько тисячі.

Хто зможе скористатися?

У Міністерстві економіки наголосили, що програмою зможуть скористатися внутрішньо переміщені особи, внесені до державної бази та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Подати заявку можна через мобільний застосунок Дія. Рішення щодо надання іпотечного кредиту ухвалює банк-партнер програми.

У яких регіонах частіше купують квартири?

Найбільш популярними регіонами за програмою єОселя цьогоріч стали: Київська область – 5,7 тисячі кредитів, Київ – 4,4 тисячі, Львівська область – 1,2 тисячі. Найменше Івано-Франківська й Одеська області – майже 1 тисячі кредитів.

Ми бачимо типову тенденцію – столиця вже котрий рік поспіль не є містом, де українці хочуть селитися найбільше. Це зрозуміло і з огляду на безпекову ситуацію, і з огляду цін на нерухомість,

– розповіла Олена Шуляк.

