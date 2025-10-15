Наразі в Україні понад 90% ринку оренди житла перебуває у тіні, пише 24 Канал з посиланням на Олену Шуляк.

Дивіться також Не у Києві чи Львові: де оренда квартири зросла на 125% за місяць

Як буде працювати новий законопроєкт?

Депутатка підкреслює, що питання виведення ринок оренди житла з тіні – нагальне. Все через чималий розмір податків.

23% від свого доходу, який отримуєш за здачу в оренду квартири, ти повинен заплатити державі,

– зазначає Олена Шуляк.

Ухвалені зміни передбачають скасування застарілого Житлового кодексу та приватизації. Відбуватиметься створення соціального фонду та службового житла.

Як зазначила голова партії, у європейських країнах родина витрачає на оренду соціального житла від 25 до 30% від доходу. Таку ж саму систему планують запровадити в Україні.

Реформа передбачає:

Витрати на оренду житла сягатимуть не більше 30 відсотків;

Створення соціального житлового фонду у громадах;

Забезпечення прозорості та справедливого розподілу житла;

Оновлення застарілого законодавства.

Верховна Рада України зазначає, що буде створена нова цифрова платформа – Єдина аналітична житлова інформаційна система. Вона буде містити інформацію про державне житло, житло у власності громад. Також будуть розміщені державні житлові програми. Система самостійно буде підібрати найкращий варіант зареєстрованим користувачам.

Хто зможе отримати соціальне житло?

Умови передбачені для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та дітей сиріт. Новий Житловий кодекс дасть можливість значно менше платити за оренду. Ціна буде мінятися залежно від доходу орендаря, решту вартості буде покривати держава або територіальна громада.

Рішення про надання соціального житла в оренду будуть приймати органи місцевого самоврядування або державний орган, який володіє соціальним житлом.

Зверніть увагу! Законом передбачається можливість викупу квартири після 10 років проживання сім’ї в соціальному житлі.

Скільки коштує зняти квартиру в Україні?