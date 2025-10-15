Сейчас в Украине более 90% рынка аренды жилья находится в тени, пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк.

Как будет работать новый законопроект?

Депутат подчеркивает, что вопрос вывода рынок аренды жилья из тени – насущный. Все из-за немалого размера налогов.

23% от своего дохода, который получаешь за сдачу в аренду квартиры, ты должен заплатить государству,

– отмечает Елена Шуляк.

Принятые изменения предусматривают отмену устаревшего Жилищного кодекса и приватизации. Будет происходить создание социального фонда и служебного жилья.

Как отметила председатель партии, в европейских странах семья тратит на аренду социального жилья от 25 до 30% от дохода. Такую же систему планируют ввести в Украине.

Реформа предусматривает:

Расходы на аренду жилья будут достигать не более 30 процентов;

Создание социального жилищного фонда в общинах;

Обеспечение прозрачности и справедливого распределения жилья;

Обновление устаревшего законодательства.

Верховная Рада Украины отмечает, что будет создана новая цифровая платформа – Единая аналитическая жилищная информационная система. Она будет содержать информацию о государственном жилье, жилье в собственности общин. Также будут размещены государственные жилищные программы. Система самостоятельно будет подобрать лучший вариант зарегистрированным пользователям.

Кто сможет получить социальное жилье?

Условия предусмотрены для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и детей сирот. Новый Жилищный кодекс даст возможность значительно меньше платить за аренду. Цена будет меняться в зависимости от дохода арендатора, остальную стоимость будет покрывать государство или территориальная община.

Решение о предоставлении социального жилья в аренду будут принимать органы местного самоуправления или государственный орган, который владеет социальным жильем.

Обратите внимание! Законом предусматривается возможность выкупа квартиры после 10 лет проживания семьи в социальном жилье.

Сколько стоит снять квартиру в Украине?