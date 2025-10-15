Сейчас в Украине более 90% рынка аренды жилья находится в тени, пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк.
Смотрите также Не в Киеве или Львове: где аренда квартиры выросла на 125% за месяц
Как будет работать новый законопроект?
Депутат подчеркивает, что вопрос вывода рынок аренды жилья из тени – насущный. Все из-за немалого размера налогов.
23% от своего дохода, который получаешь за сдачу в аренду квартиры, ты должен заплатить государству,
– отмечает Елена Шуляк.
Принятые изменения предусматривают отмену устаревшего Жилищного кодекса и приватизации. Будет происходить создание социального фонда и служебного жилья.
Как отметила председатель партии, в европейских странах семья тратит на аренду социального жилья от 25 до 30% от дохода. Такую же систему планируют ввести в Украине.
Реформа предусматривает:
- Расходы на аренду жилья будут достигать не более 30 процентов;
- Создание социального жилищного фонда в общинах;
- Обеспечение прозрачности и справедливого распределения жилья;
- Обновление устаревшего законодательства.
Верховная Рада Украины отмечает, что будет создана новая цифровая платформа – Единая аналитическая жилищная информационная система. Она будет содержать информацию о государственном жилье, жилье в собственности общин. Также будут размещены государственные жилищные программы. Система самостоятельно будет подобрать лучший вариант зарегистрированным пользователям.
Кто сможет получить социальное жилье?
Условия предусмотрены для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и детей сирот. Новый Жилищный кодекс даст возможность значительно меньше платить за аренду. Цена будет меняться в зависимости от дохода арендатора, остальную стоимость будет покрывать государство или территориальная община.
Решение о предоставлении социального жилья в аренду будут принимать органы местного самоуправления или государственный орган, который владеет социальным жильем.
Обратите внимание! Законом предусматривается возможность выкупа квартиры после 10 лет проживания семьи в социальном жилье.
Сколько стоит снять квартиру в Украине?
- В течение последних шести месяцев арендные ставки на квартиры в большинстве регионов Украины существенно повысились. Наибольшее подорожание однокомнатного жилья зафиксировано в Одессе.
- В то же время, по данным аналитиков, Киев, а также прифронтовые города Запорожье и Николаев стали исключением – здесь цены на аренду остались почти неизменными по сравнению с показателями полугодовой давности.