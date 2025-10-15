Как изменилась цена аренды за годы полномасштабного вторжения?

Если в начале 2022 года спрос на аренду резко вырос на западе страны, а на востоке наоборот упал, то в 2025 году рынок стабилизировался, передает 24 Канал со ссылкой на аналитику OLX Недвижимость.

Читайте также Зима, весна или лето: когда купить жилье выгоднее, чем обычно

Аренда квартир в 2022 году

Известно, что в сентябре 2022 года аренда однокомнатных квартир существенно подорожала в западных городах страны, частности Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и тому подобное.

Тогда фиксировалось, что аренда в Ужгороде выросла резко до +125%, то есть до 15 тысяч гривен.

В Ивано-Франковске аренда выросла на +119% – до 11 тысяч гривен.

В Тернополе – +110%, до 8 тысяч гривен,

В Черновцах – +109%, до 10 тысяч гривен, в Виннице – +100%, до 10 тысяч гривен,

Во Львове – +72%, до 15 тысяч гривен.

А вот цена на аренду на востоке и юге страны в то время упали на 20% – 45%. В частности в Киеве и Одессе снижение составило 14%, а в Харькове – более 35%.

Аренда квартир в 2025 году

В 2025 году цены выросли по сравнению с 2022 годом. Известно, что в большинстве городов стоимость подорожала на 10% – 15%.

Больше всего подорожала аренда на однокомнатную квартиру в Одессе – +25%, то есть до 11 тысяч гривен, в Харькове выросла цена на 29%, до 5 тысяч гривен, а Николаеве – +20%, до 6 тысяч гривен.

Таким образом, в Киеве медианная аренда достигла 17 тысяч гривен, в Днепре – 11 тысяч гривен, в Виннице – 13 тысяч гривен. В то же время в Черновцах и Чернигове стоимость снизилась – на 6% – 7%.

Прогнозируется, что спрос на аренду жилья будет сохраняться в относительно безопасных регионах. В то же время в восточных регионах аренда до сих пор будет оставаться самой дешевой среди всех областей. Поэтому в 2025 – 2026 годах цены на аренду будут самыми дорогими в Киеве, Львове и Ивано-Франковске.

Интересно! По данным ЛУН, передает NB.Бизнес, больше всего цены на квартиры в ЖК в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года выросли в Ивано-Франковске – на 70%, Ровно – на 54% и Ужгороде – 47%.

Как изменились цены на аренду?