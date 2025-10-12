Где больше всего подорожала аренда квартир?
Как показывает статистика, больше всего подорожала аренда в Одессе. Там выросли цены на однокомнатные квартиры почти 50% за последние полгода, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.
Также ощутимо выросла стоимость аренды однокомнатных квартир за 6 месяцев в:
- Виннице – на 36%;
- Кропивницком – на 23%;
- Черкассах – 20%;
- Ужгороде – 15%;
- Днепре – 14%;
- Харькове – 13%;
- Ивано-Франковске – 13%.
В некоторых городах изменений в целом не произошло. А в Сумах, например, цены упали в среднем на 30%.
За сколько можно снять однокомнатную квартиру в разных городах Украины / Инфографика ЛУН
Обратите внимание! На стоимость аренды влияет целая совокупность факторов. В частности, сезонность и риски безопасности.
Что нужно знать о недвижимости в Украине сейчас?
С недавнего времени в Украине можно регистрироваться в дачных домиках, как постоянных местах проживания. То есть, жить там в течение целого года как в обычных домах. Нюанс заключается в том, что такая недвижимость должна соответствовать определенным требованиям. В частности, там нужно провести инженерные коммуникации (например, отопление).
Недавно появилась петиция, которая предлагает отрегулировать деятельность риелторов в Украине. Премьер Юлия Свириденко положительно отреагировала на эту инициативу. Ведь таким образом можно увеличить поступления в бюджет.