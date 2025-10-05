Можно ли проживать в дачном доме постоянно?

Буквально недавно – до 2022 года в Украине нельзя было зарегистрироваться в дачном или садовом доме, как в постоянном месте жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Затем в украинском законодательстве произошли определенные изменения. Теперь в таком жилье можно зарегистрироваться, но оно должно соответствовать определенным критериям. Как отмечает Дия, речь идет о том, чтобы дом:

  • отвечал ДБН;
  • имел прочный фундамент;
  • имел соответствующие инженерные коммуникации (то есть, воду электричество, отопление);
  • был внесен в Реестр недвижимости.

Чтобы подать документы на изменение назначения дома, можно обратиться в ЦНАП или Дию. Для переоформления необходимо заявление и следующие документы:

  • технический паспорт дома;
  • документы, которые подтверждают право на земельный участок;
  • если дом старый, то также необходимо иметь отчет о техническом обследовании.

Обратите внимание! Рассмотрение заявления об изменении назначения может длиться до 30 дней.

Что нужно знать украинцам о недвижимости в Украине сейчас?

  • ВРУ рассматривает возможность сделать аренду недвижимости в Украине более доступной. Благодаря этому решению, социальное жилье будет стоить 25 – 30% от совокупного дохода семьи.

  • Как показывают подсчеты, инвестиции в отель окупаются быстрее чем в квартиру. Оказывается, что гостиничная недвижимость "дает" от 10 до 14% годовых.

  • Правительство отреагировало на петицию о регулировании деятельности риелторов. Пока что реальных решений нет. Однако, как говорит премьер Свириденко, такие изменения могут увеличить поступления в бюджет.