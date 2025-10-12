Де найбільше подорожчала оренда квартир?

Як показує статистика, найбільше подорожчала оренда в Одесі. Там зросли ціни на однокімнатні квартири майже 50% за останні пів року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Читайте також Скільки коштують квартири в містах Чехії: яку тривожну тенденцію там фіксують

Також відчутно зросла вартість оренди однокімнатних квартир за 6 місяців у:

  • Вінниці – на 36%;
  • Кропивницькому – на 23%;
  • Черкасах – 20%;
  • Ужгороді – 15%;
  • Дніпро – 14%;
  • Харків – 13%;
  • Івано-Франківську – 13%.

У деяких містах змін загалом не відбулося. А у Сумах, наприклад, ціни впали в середньому на 30%.


За скільки можна винаймати однокімнатну квартиру в різних містах України / Інфографіка ЛУН

Зверніть увагу! На вартість оренди впливає ціла сукупність факторів. Зокрема, сезонність та безпекові ризики.

Що потрібно знати про нерухомість в Україні зараз?

  • З недавнього часу в Україні можна реєструватись у дачних будиночках, як постійних місцях проживання. Себто, жити там протягом цілого року як у звичайних будинках. Нюанс полягає в тому, що така нерухомість має відповідати певним вимогам. Зокрема, там потрібно провести інженерні комунікації (наприклад, опалення).

  • Нещодавно з'явилась петиція, яка пропонує відрегулювати діяльність рієлторів в Україні. Прем'єрка Юлія Свириденко позитивно відреагувала на цю ініціативу. Адже таким чином можна збільшити надходження в бюджет.