Як змінилася ціна оренди за роки повномасштабного вторгнення?
Якщо на початку 2022 року попит на оренду різко зріс на заході країни, а на сході навпаки впав, то у 2025 році ринок стабілізувався, передає 24 Канал з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.
- Оренда квартир у 2022 році
Відомо, що у вересня 2022 року оренда однокімнатних квартир суттєво подорожчала у західних містах країни, зокрема Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі тощо.
- Тоді фіксувалося, що оренда в Ужгород зросла різко до +125%, тобто до 15 тисяч гривень.
- В Івано-Франківську оренда зросла на +119% – до 11 тисяч гривень.
- У Тернополі – +110%, до 8 тисяч гривень,
- У Чернівцях – +109%, до 10 тисяч гривень, у Вінниці – +100%, до 10 тисяч гривень,
- У Львові – +72%, до 15 тисяч гривень.
А от ціна на оренду на сході та півдні країни у той час впали на 20% – 45%. Зокрема у Києві та Одесі зниження склало 14%, а у Харкові – понад 35%.
- Оренда квартир у 2025 році
У 2025 році ціни зросли порівняно з 2022 роком. Відомо, що у більшості міст вартість подорожчала на 10% – 15%.
- Найбільше подорожчала оренда на однокімнатну квартиру в Одесі – +25%, тобто до 11 тисяч гривень, у Харкові зросла ціна на 29%, до 5 тисяч гривень, а Миколаєві – +20%, до 6 тисяч гривень.
- Таким чином, у Києві медіанна оренда сягнула 17 тисяч гривень, у Дніпрі – 11 тисяч гривень, у Вінниці – 13 тисяч гривень. Водночас у Чернівцях та Чернігові вартість знизилася – на 6% – 7%.
Прогнозується, що попит на оренду житла зберігатиметься у відносно безпечних регіонах. Водночас у східних регіонах оренда досі залишатиметься найдешевшою поміж усіх областей. Відтак у 2025 – 2026 роках ціни на оренду будуть найдорожчими у Києві, Львові та Івано-Франківську.
Цікаво! За даними ЛУН, передає NB.Бізнес, найбільше ціни на квартири у ЖК в період з лютого 2022 року по жовтень 2025 року зросли у Івано-Франківську – на 70%, Рівному – на 54% та Ужгороді – 47%.
Як змінилися ціни на оренду?
За останні пів року найбільше подорожчала оренда на однокімнатну квартиру в Одесі – на майже 50%.
Також відчутно зросла вартість: у Вінниці – на 36%, у Кропивницькому – на 23%, у Черкасах – 20%, в Ужгороді – 15%, у Дніпро – 14%, у Харків – 13%, в Івано-Франківську – 13%.