Як змінилася ціна оренди за роки повномасштабного вторгнення?

Якщо на початку 2022 року попит на оренду різко зріс на заході країни, а на сході навпаки впав, то у 2025 році ринок стабілізувався, передає 24 Канал з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

Оренда квартир у 2022 році

Відомо, що у вересня 2022 року оренда однокімнатних квартир суттєво подорожчала у західних містах країни, зокрема Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі тощо.

Тоді фіксувалося, що оренда в Ужгород зросла різко до +125%, тобто до 15 тисяч гривень.

В Івано-Франківську оренда зросла на +119% – до 11 тисяч гривень.

У Тернополі – +110%, до 8 тисяч гривень,

У Чернівцях – +109%, до 10 тисяч гривень, у Вінниці – +100%, до 10 тисяч гривень,

У Львові – +72%, до 15 тисяч гривень.

А от ціна на оренду на сході та півдні країни у той час впали на 20% – 45%. Зокрема у Києві та Одесі зниження склало 14%, а у Харкові – понад 35%.

Оренда квартир у 2025 році

У 2025 році ціни зросли порівняно з 2022 роком. Відомо, що у більшості міст вартість подорожчала на 10% – 15%.

Найбільше подорожчала оренда на однокімнатну квартиру в Одесі – +25%, тобто до 11 тисяч гривень, у Харкові зросла ціна на 29%, до 5 тисяч гривень, а Миколаєві – +20%, до 6 тисяч гривень.

Таким чином, у Києві медіанна оренда сягнула 17 тисяч гривень, у Дніпрі – 11 тисяч гривень, у Вінниці – 13 тисяч гривень. Водночас у Чернівцях та Чернігові вартість знизилася – на 6% – 7%.

Прогнозується, що попит на оренду житла зберігатиметься у відносно безпечних регіонах. Водночас у східних регіонах оренда досі залишатиметься найдешевшою поміж усіх областей. Відтак у 2025 – 2026 роках ціни на оренду будуть найдорожчими у Києві, Львові та Івано-Франківську.

Цікаво! За даними ЛУН, передає NB.Бізнес, найбільше ціни на квартири у ЖК в період з лютого 2022 року по жовтень 2025 року зросли у Івано-Франківську – на 70%, Рівному – на 54% та Ужгороді – 47%.

Як змінилися ціни на оренду?