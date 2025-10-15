Коли відбудеться призначення Тафійчука?

Він офіційно розпочне обов'язки з 1 січня 2026 року, коли завершиться термін повноважень чинного CEO Олександра Бульби, повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

Тафійчук переміг у відкритому конкурсі, у якому взяли участь понад 20 кандидатів, зокрема керівники міжнародних компаній. До фіналу дійшли троє претендентів – двоє зовнішніх і один внутрішній кандидат.

Що відомо про Тафійчука?

Кар'єру в "Новій пошті" Тафійчук розпочав 2012 року як вантажник. За 12 років він пройшов шлях до операційного директора, під його керівництвом мережа відділень компанії подвоїлася, а швидкість доставки, як повідомляє компанія, стала найвищою в Україні. З 2021 по 2024 рік він обіймав посади операційного директора як в Україні, так і в Європі.

Ми пишаємося, що обрали лідера, який зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього,

– зазначив співвласник компанії В'ячеслав Климов.

Що цьому передувало?

Раніше "Нова пошта" пояснювала зміну CEO необхідністю свіжого погляду для розвитку навіть найуспішніших проєктів.

У червні 2025 року в компанії почалися масштабні скорочення офісного персоналу, найбільше – у головному офісі. Співвласник Володимир Поперешнюк тоді зазначав, що переформатування компанії важливе для майбутнього бізнесу та планів виходу на міжнародні ринки.