NovaPay змінює керівництво?

Інформацію про його звільнення спершу повідомили джерела Forbes Україна, а згодом підтвердила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

Дивіться також Масштабне скорочення в "Новій пошті": йдуть десятки фахівців і топменеджерка

Кривошапко залишатиметься на посаді до жовтня. У компанії пояснили, що NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і кадрові зміни є частиною цього процесу. Ім'я нового керівника оголосять найближчим часом.

Що відомо про Кривошапко?

Андрій Кривошапко розпочав кар'єру в "Новій пошті" ще у 2003 році бухгалтером, а згодом обіймав посади керівника департаменту розвитку та регіонального директора. У 2014 році він став національним директором компанії, а у квітні 2016-го очолив фінансовий підрозділ, який тоді мав назву Postfinance.

За час його керівництва NovaPay пройшла шлях від внутрішнього фінансового сервісу "Нової пошти" до однієї з найбільших небанківських установ країни. Компанія запустила мобільний застосунок, кредитні продукти ("Посилка в кредит", розстрочка), отримала розширену ліцензію Нацбанку та першою серед небанківських установ отримала право відкривати рахунки й випускати платіжні картки.

Зауважте. У червні цього року NovaPay презентувала сервіс чекауту, а раніше зіткнулася з рекордним штрафом від НБУ – понад 90 мільйонів гривень за порушення у сфері фінмоніторингу.

Що цьому передувало?

Відставка Андрія Кривошапка з посади гендиректора NovaPay відбувається на тлі наймасштабніших кадрових змін у групі "Нова пошта" за останні роки. Наприкінці 2025-го компанію залишає і генеральний директор "Нової пошти" Олександр Бульба, який теж очолював бізнес понад 10 років.

Паралельно компанія проводить масштабну програму оптимізації, відому як "Nova IDEA". У її межах до кінця року планується скоротити близько 3500 офісних працівників, що становить орієнтовно 10% персоналу.

Частину співробітників уже звільнили, лише у червні під скорочення потрапили понад 800 людей, а окремим працівникам запропонували перейти на роботу в логістичний напрямок.

Найбільше змін торкнулося підрозділів маркетингу, комунікацій та CSR. Компанію залишила директорка з управління репутацією Олена Плахова, яка працювала у "Новій пошті" з 2020 року.

За словами співзасновника бізнесу Володимира Поперешнюка, нинішні звільнення є частиною масштабної трансформації: близько третини співробітників не залучені безпосередньо до роботи з посилками, і компанія прагне зробити бізнес більш ефективним.