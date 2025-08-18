NovaPay меняет руководство?

Информацию о его увольнении сперва сообщили источники Forbes Украина, а впоследствии подтвердила пресс-служба компании, передает 24 Канал.

Кривошапко будет оставаться в должности до октября. В компании объяснили, что NovaPay входит в новую фазу активного развития, и кадровые изменения являются частью этого процесса. Имя нового руководителя объявят в ближайшее время.

Что известно о Кривошапко?

Андрей Кривошапко начал карьеру в "Новой почте" еще в 2003 году бухгалтером, а затем занимал должности руководителя департамента развития и регионального директора. В 2014 году он стал национальным директором компании, а в апреле 2016-го возглавил финансовое подразделение, которое тогда называлось Postfinance.

За время его руководства NovaPay прошла путь от внутреннего финансового сервиса "Новой почты" до одного из крупнейших небанковских учреждений страны. Компания запустила мобильное приложение, кредитные продукты ("Посылка в кредит", рассрочка), получила расширенную лицензию Нацбанка и первой среди небанковских учреждений получила право открывать счета и выпускать платежные карты.

Заметьте. В июне этого года NovaPay презентовала сервис чекаута, а ранее столкнулась с рекордным штрафом от НБУ – более 90 миллионов гривен за нарушения в сфере финмониторинга.

Что этому предшествовало?

Отставка Андрея Кривошапка с должности гендиректора NovaPay происходит на фоне самых масштабных кадровых изменений в группе "Новая почта" за последние годы. В конце 2025-го компанию покидает и генеральный директор "Новой почты" Александр Бульба, который тоже возглавлял бизнес более 10 лет.

Параллельно компания проводит масштабную программу оптимизации, известную как "Nova IDEA". В ее рамках до конца года планируется сократить около 3500 офисных работников, что составляет ориентировочно 10% персонала.

Часть сотрудников уже уволили, только в июне под сокращение попали более 800 человек, а отдельным работникам предложили перейти на работу в логистическое направление.

Больше всего изменений коснулось подразделений маркетинга, коммуникаций и CSR. Компанию покинула директор по управлению репутацией Елена Плахова, которая работала в "Новой почте" с 2020 года.

По словам соучредителя бизнеса Владимира Поперешнюка, нынешние увольнения являются частью масштабной трансформации: около трети сотрудников не вовлечены непосредственно в работу с посылками, и компания стремится сделать бизнес более эффективным.