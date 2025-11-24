Без телефона мы не представляем своей жизни: работаем, общаемся и делаем покупки с ним. Но в XXI веке без телефона не обходятся и преступники, которые охотятся на наши деньги. Более 90% мошеннических случаев сегодня связаны с соцсетями, онлайн-площадками или подозрительными ссылками.

С одной стороны, наша жизнь благодаря технологиям становится удобнее и легче, но с другой – растет риск быть обманутым, не выходя из дома. Новости подтверждают, что стать жертвой мошеннической схемы может как обычный мужчина или женщина, которые зарабатывают минималку, так и бизнесмен, на счетах которого – миллионы.

Логичный вопрос, кто же виноват: люди, которые не имеют достаточной финансовой грамотности, или банкинги, которые заботятся о нашем с вами комфорте, но забыли о безопасности?

Журналисты 24 Канала, чтобы четко ответить на этот вопрос, погрузились в судебный реестр, проанализировали более сотни уголовных дел и пообщались с крупнейшими игроками банковского сектора.

Абсолютно никто не застрахован от мошенничества

На этот материал нас натолкнула история Ксюши Манекен – украинского блогера, модели, владелицы брачного агентства и бренда одежды. Более месяца назад, 14 октября, она искала способ связаться с Monobank и в Telegram наткнулась на аккаунт, который выдавал себя за службу поддержки.

Мошенники выманили у нее личные данные и "порекомендовали" удалить приложение банка, что Манекен сделала без колебаний. В течение следующего часа с ее счета осуществили 19 переводов на сторонние счета. Каждый платеж – от 200 до 700 тысяч гривен. В общем преступники вывели 6,2 миллиона гривен на различные ФЛП счета.

Я – жертва преступления. Виноваты мошенники. Виновата система безопасности, которая позволила это сделать настолько легко. И банк, который даже не считал подозрительным то, что с ФЛП счета за час вывели 6 миллионов гривен, что составляет годовой оборот бренда,

– заявила после этой ситуации Ксюша Манекен.

Мнения относительно позиции блогера разделились: многие пользователи сети назвали Манекен виновной в том, что она не проверила Telegram-чат и сама передала деньги мошенникам. Вместе с тем звучало много слов поддержки в ее адрес.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский акцентировал, что считает любые денежные потери клиентов поражением для компании, подчеркнув необходимость работы над ошибками. Хотя он также акцентировал на соблюдении правил финансовой гигиены со стороны клиентов.

На фоне этого дизайнер Валерия Цымбал обвинила Monobank в бездействии. По ее словам, еще за месяц до инцидента с Манекен она публично сообщала, что мошенники через фейковый Telegram-чат украли деньги у ее матери.

Так что, правильного ответа на вопрос "Кто виноват: люди или банки?" – просто не существует. Все зависит от конкретной ситуации, сообразительности мошенников и схемы, которую они придумали. Но поскольку деньги на счетах – это ваши деньги, именно вы должны в первую очередь позаботиться об их безопасности.

Наш анализ более ста приговоров из судебного реестра демонстрирует: в большинстве случаев кражи денег можно было бы избежать, если бы люди имели более высокий уровень финансовой осведомленности.

Мы выделили ряд советов, которыми не стоит пренебрегать, даже если они кажутся очевидными или банальными.

Держите телефон при себе и проверяйте "самых близких"

Держите свой телефон при себе, как последнюю связку дров. Даже если вы думаете, что делаете добро, это не означает, что с вами будут вести себя зеркально.

Да, скорее всего, у каждого была ситуация, когда на улице подходил незнакомец и просил позвонить. И не для всех это могло закончиться хорошо.

Как рассказывает нам судебный реестр, в октябре прошлого года в Одессе мужчина попросил у прохожего телефон, якобы, чтобы позвонить. Потерпевший отошел – и потом больше свой гаджет не увидел. Впоследствии злоумышленник через приложение Monobank увеличил кредитный лимит и перевел на сторонние карты более 30 тысяч гривен.

Подобная история случилась в Харькове. Там военнослужащий попросил у знакомого телефон, чтобы "послушать музыку". Пока тот был навеселе, за несколько минут мужчина перевел на свою карточку более 29 тысяч гривен и ушел прочь. Кроме того, он использовал данные друга, чтобы войти в "Приват24" и получить доступ к его кредитному лимиту.

Другой военный в Днепропетровской области распивал алкоголь с товарищем и попросил у него телефон, чтобы "сделать звонок". Когда получил устройство, не только не вернул его, но и несколько раз снял деньги через "Ощадбанк" онлайн, оплатил коммуналку и даже сделал заказ на TEMU. Общая сумма убытков составила более 21 тысячи гривен.

В приведенных выше историях похитители получили похожие приговоры – от одного до нескольких лет лишения свободы. Одессит признал вину и получил 6 лет заключения по совокупности преступлений. Харьковский военнослужащий был осужден за кражу, мошенничество и несанкционированное вмешательство в автоматизированную систему. Также военный из Днепропетровской области получил наказание по статьям о краже и мошенничестве во время военного положения.

Не доверяйте свои пароли, коды или персональные данные даже самым близким. Знакомые, сожители, родственники или бухгалтеры вашей компании могут иметь внезапные финансовые проблемы. А вдруг они соблазнятся решить их за ваш счет?

Во Львовской области женщина воспользовалась доверием подруги: получила доступ к ее телефону и приложению "Дия", сняла деньги со счетов в "ПриватБанке" и оформила на ее имя кредиты в "ПУМБ" и Monobank. Сумма убытков превысила 90 тысяч гривен. В конце концов она возместила средства и получила условный срок с годовым испытательным сроком.

В Одессе бухгалтер транспортной компании полтора года выводила деньги со счета фирмы, используя электронный ключ и логин директора. Она создала более двух сотен фиктивных платежных документов и переводила средства на собственный счет под видом финансовой помощи. В общем она похитила более 6,7 миллиона гривен. Когда ее разоблачили, часть денег женщина вернула и призналась, что действовала из-за финансовых трудностей. В частности, призналась, что на украденную премию купила себе PlayStation.

А бывает, что даже после смерти человека его счет не остается нетронутым. В Козельце в Черниговской области внук умершей пенсионерки более года после ее смерти продолжал получать и переводить себе пенсионные выплаты. Пользуясь паролями от бабушкиного "Ощад 24/7", он ежемесячно переводил деньги на собственную карту Monobank.

Экономный платит дважды (потому что ведется на мошенничество)

Онлайн-шопинг действительно упрощает жизнь. Купить можно все: от техники до топлива, не выходя из дома. Часто это позволяет еще и сэкономить, ведь на платформах вроде OLX, Prom.ua или Facebook Marketplace цены ниже, чем в магазинах.

Но удобство имеет обратную сторону – не все продавцы добропорядочные: за обычными объявлениями могут стоять мошенники, которые пользуются доверием покупателей и анонимностью, которую обеспечивает интернет. Хотя и среди самих покупателей хватает нечестных людей.

Во Львовской области мужчина заказал через интернет iPhone 14 Pro Max, но решил не платить. Когда курьер привез телефон, покупатель сделал вид, что проверяет товар, заявил, что гаджет неисправен, и попросил вернуть деньги. Когда представитель магазина согласился, мужчина забрал и телефон, и наличные – более 60 тысяч гривен. Суд признал его виновным в мошенничестве, учел раскаяние и обязал возместить ущерб.

Другой случай произошел в Черниговской области. Волонтер заказал через Prom.ua терминал Starlink якобы для ВСУ, но после получения продал его через OLX за 40 тысяч гривен и оставил деньги себе. Суд признал его виновным в мошенничестве во время военного положения и приговорил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

А в Кривом Роге осудили мужчину, который даже из-за решетки организовал мошенническую схему продажи дров через Facebook. Он размещал фейковые объявления, получал предоплаты на чужие карточки, но товар не посылал. За несколько месяцев он обманул по меньшей мере шесть человек из разных областей, нанеся ущерб на десятки тысяч гривен.

Также не стоит просить знакомых "решить вопрос" в коррупционный или другой сомнительный способ, потому что потеряете деньги, а проблема, как и была, так и останется.

В Измаиле женщина пообещала подруге помочь вернуть изъятое водительское удостоверение, заверив, что имеет связи в полиции. Она прислала номер своей банковской карты, на которую подруга перевела 21 тысячу гривен для "решения вопроса". Когда выяснилось, что никаких "связей в полиции" просто не существует, пострадавшая обратилась в суд. Обвиняемая полностью признала вину и получила штраф 34 тысячи гривен.

А во Львове мужчина выдавал себя за представителя оборонного предприятия, которое якобы производит дроны. Он обещал желающим "бронирование" от мобилизации и официальное трудоустройство в обмен на прохождение "обучения". За эти фиктивные курсы мошенник взял у двух потерпевших более 350 тысяч гривен и скрылся. Суд признал его виновным в мошенничестве во время военного положения и оштрафовал на 68 тысяч гривен.

Фантазия мошенников не знает границ

Интересно, что каждый третий из десяти проанализированных нами судебных кейсов касается людей, которые уже отбывали наказание или даже находились в тюрьме, откуда прокручивали мошеннические схемы.

В Шепетовской колонии трое осужденных – уроженцы Донецкой области – продавали несуществующие сигареты через онлайн-объявления. Они размещали фейковые прайсы, общались с покупателями в Viber и Telegram, присылали реквизиты чужих карточек и убеждали людей оплатить предоплату, а затем и полную сумму за доставку. Деньги делили между собой, покупая продукты в колонии.

Во время обыска у них изъяли планшеты, телефоны, сим-карты и черновики с номерами карточек. Суд признал всех троих виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, и назначил от пяти до шести лет заключения с конфискацией имущества.

Среди других подобных случаев:

Военнослужащий из Черкасской области, под предлогом "настройки телефона", вошел в приложение знакомой и перевел 21,8 тысячи гривен на собственную карточку.

Заключенные звонили родственникам пропавших без вести военных и требовали "оплату за поиск" или "ДНК-тесты", выманивая сотни тысяч гривен.

Несовершеннолетний "курьер" забирал у пожилых людей деньги под предлогом "операции для родственника после ДТП".

Мошенники использовали тему "Красного Креста", оформляя кредиты или собирая "помощь" на свои карточки.

Полицейский-дознаватель выманивал деньги у потерпевшего, прикрываясь "служебными расходами".

Рецидивист выдавал себя за командира известного полка в Telegram и собирал "донаты на дроны".

Когда в хищении средств были все-таки виноваты банки

Приведенные выше истории в основном показывают, как люди становятся жертвами собственной доверчивости или финансовой неосведомленности. Но честно будет признать: бывают и случаи, когда сами банки – своими действиями или халатностью – создавали условия для мошенничества.

В Киеве работница одного из банков почему-то в течение 2020 и 2021 годов имела доступ к счетам умерших клиентов. Она меняла номера телефонов, привязаных к аккаунтам, и таким образом получала возможность переводить деньги на собственные карты. За это время женщина украла около полумиллиона гривен. Ее действия квалифицировали как мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу банковских систем.

Не менее показательная история – массовое мошенничество, организованное работницей одного из киевских банков. Она вводила клиентов в заблуждение при оформлении финансовых документов, создавая фиктивные депозиты и кредиты. За несколько месяцев таким образом обманула десять клиентов на более 100 миллионов гривен.

Какова позиция банковского сектора по мошенничеству

Мы решили обратиться к топовым игрокам банковского сектора с просьбой предоставить официальный комментарий. Не все согласились говорить открыто, кто-то просто проигнорировал нашу просьбу. Фактически единственным банком, который предоставил развернутый ответ, был "Приват".

Компания заверила, что все операции проходят через несколько уровней контроля. Система поведенческой аналитики отслеживает нетипичные платежи, а отдельный короткий номер для официальных звонков позволяет уменьшать количество случаев телефонного мошенничества. Так, 90% мошеннических действий удается останавливать на этапе попытки.

Основными типами мошенничества в Украине остаются фишинг и социальная инженерия... Они занимают почти 80% от всего мошенничества, что мы фиксируем в интернете,

– рассказали в "ПриватБанке".

В банке отмечают, что часто люди обычно сами открывают мошенникам доступ – передают реквизиты карт, otp-коды или переходят по фишинговым ссылкам. Поэтому есть необходимость инвестировать в просветительские проекты и кампании с НБУ, которые должны напоминать клиентам базовые правила безопасности.

В частности, Monobank был одним из тех банков, которые не предоставили ответ, однако о мошеннических схемах иногда своих клиентов информирует соучредитель компании Олег Гороховских. В 2023 году он сообщал, что Monobank удается предотвращать 70% попыток мошенничества.

Такие банки, как "ПУМБ" и "Ощад", хотя также не ответили на наши запросы, на своих официальных сайтах регулярно публикуют статьи о фишинге, новые схемы мошенников и советы, как не стать жертвами обмана.

В частности, "Ощад", среди самого главного, советует никогда не разглашать конфиденциальную информацию – PIN-коды, CVV, пароли и SMS-подтверждения, даже если собеседник представляется работником банка.

В компании рекомендуют устанавливать лимиты на операции и подключить SMS или push-уведомления, чтобы сразу видеть любые транзакции. Кроме того, использовать отдельную карту для онлайн-платежей и быть внимательным при переходе по ссылкам, особенно если они поступили от неизвестных отправителей.

Важно, что банки сотрудничают между собой и постоянно совершенствуют механизмы противодействия мошенничеству.

Меморандум о прозрачности платежного рынка уже ввел ряд ограничений, которые существенно сократили объем рисковых карточных переводов и операций по IBAN. По данным Нацбанка, эти меры действительно уменьшили возможности для быстрого "перегона" денег в рамках мошеннических схем.

Однако даже таких лимитов иногда недостаточно, ведь организаторы схем начали активнее использовать фиктивные ФЛП счета для вывода крупных сумм. Именно поэтому в банковском секторе все чаще звучит идея создания отдельного государственного реестра дропов. Его задачей должно быть не создание новых барьеров для добросовестных клиентов, а выявление пользователей с повышенным риском.

Если примут соответствующий законопроект, НБУ придется разработать подзаконные акты, которые определят правила работы с такими клиентами. Финансовые учреждения будут обязаны проверять реестр, а сам статус "дропа" автоматически будет делать любые операции клиента более контролируемыми. Это позволит банкам быстрее выявлять подозрительные действия и уменьшить объем денег, проходящих через незаконные каналы.