Некоторые продолжают помогать украинцам, но есть и те, кто эту помощь сократил. В каких странах украинским беженцам платят больше всего, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Читайте также Помощь "слишком большая": Орбан резко обратился к украинским беженцам в Венгрии

В каких странах выплаты беженцам самые большие?

Один из крупнейших пакетов финансовой помощи украинским беженцам предлагает Бельгия. Неженатые совершеннолетние лица, которые ищут убежища в стране, могут получать ежемесячные выплаты более 1100 евро.

Кроме финансовой помощи, бельгийское правительство также обеспечивает украинцев комплексным медицинским страхованием, жильем и дополнительной помощью для удовлетворения основных бытовых потребностей – мебель, одежда и продукты.

Тогда как в Германии беженцы получают ежемесячное пособие в размере 563 евро, что эквивалентно размеру пособия по безработице в стране. Однако, рост политического давления вызвал дискуссии о возможном сокращении этой помощи. Маркус Зёдер, лидер ХСС, предложил сократить ежемесячное пособие до 441 евро.

Между тем Польша изменила свой подход, прекратив регулярную помощь украинцам и предлагая только единовременную выплату до 70 евро. В Венгрии, которая считает определенные районы Украины безопасными, правительство решило не принимать беженцев из этих регионов, предоставляя лишь минимальную финансовую поддержку в размере 55 евро для взрослых и 34 евро на каждого ребенка.

А Швеция и Великобритания демонстрируют относительно скромную финансовую помощь. В Швеции ежедневные выплаты на одного взрослого украинского беженца составляют до 190 евро в месяц, тогда как в Британии – менее 30 евро в неделю на первого ребенка. Дополнительная финансовая поддержка предназначена только для пожилых или уязвимых лиц в этих странах.

Итак, Бельгия является исключением среди стран ЕС, предлагая украинцам социальную поддержку, которая не только остается стабильной, но и значительно превышает среднеевропейские стандарты.