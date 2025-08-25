Сколько айтишников хочет уехать из страны?
В частности в прошлом году эта доля составляла 51%, пишет 24 Канал со ссылкой на DOU.
Статистика выглядит следующим образом:
- 2% будут переезжать в ближайшее время;
- 12% планируют уехать, когда откроют границы;
- 26% айтишников думают об эмиграции, но пока еще ничего не делают для этого;
- 8% хотели бы поехать за границу на некоторое время, а потом вернуться в Украину.
В то же время доля тех, кто планирует остаться в стране тоже составляет 48%:
- 14% не собираются никуда уезжать;
- 27% не имеют таких планов по состоянию на сейчас;
- 7% уже вернулись из-за границы.
Следует также отметить, что планы мужчин и женщин очень отличаются. Например, 16% мужчин активно планируют переезд, тогда как женщин – только 5%. В то же время 29% мужчин только думают о переезде, тогда как среди женщин таких 19%.
Кроме того, 14% украинок уже вернулись из-за границы против 3% украинцев. Более того, целых 49% женщин не планируют переезжать против 38% мужчин.
Следует учитывать и такие показатели:
- Несколько влияет возраст. Например, специалисты до 25 лет чаще хотели бы поехать за границу: 53% против 45% среди айтишников в возрасте от 30 лет. Также молодежь рассматривает вариант пожить за границей и вернуться (13% до 25 лет против 8% в целом среди всех айтишников).
- Намерения по эмиграции мужчин не зависят от дохода или финансового положения, однако для них важным фактором является наличие бронирования или отсрочки. То есть те, кто их не имеют, чаще думают о переезде или даже планируют его.
Обратите внимание! Реже всего планируют выезжать айтишники, которые уже отслужили – их 31%.
Почему айтишники хотят покинуть Украину?
Те, кто сейчас в Украине, но стремится уехать, называет войну и поиск безопасного места для жизни, основной причиной для желания эмиграции. Таких лиц 65% тех.
Такую сумму причину озвучили 67% тех, кто сейчас за границей и не планирует возвращаться. Причину "страх мобилизации" озвучили 65% и 55%.
Важными факторами являются также недоверие к украинской власти и государству (69% и 56%) и желание баланса и спокойствия в жизни (64% и 41%),
– говорится в материале.
Однако если у мужчин важнейшие причины для переезда – это недоверие к власти и стране (72%) и страх мобилизации (71%), то для женщин – избыток стресса (68%) и поиск безопасного места для жизни (64%).
Как отметили в тексте, для мужчин, которые не имеют бронирования или отсрочки, самая главная причина – страх мобилизации (именно ее назвали 78%). Однако недоверие к власти и государству в целом примерно на том же уровне как у тех, кто имеет бронирование или отсрочку (это 70%), так и у тех, кто их не имеет (это уже 75%).
Интересно! Молодежь до 25 лет чаще стремится поехать из-за интереса к другим странам (52%), ради лучших профессиональных возможностей (39%), высокого уровня жизни (35%) и высоких зарплат (34%).
Что происходит с украинским IT-сектором?
- В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий, что является самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.
- Среднее количество откликов на одну вакансию в прошлом месяце составило 23,5, что является самым низким уровнем с января 2023 года.
- Выросло не только количество вакансий, а также общее количество откликов и кандидатов.
- В то же время продолжают открываться компании в Польше. В 2025 году произошло уже 66 регистраций.