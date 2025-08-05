Какие зарплаты в ІТ?

DOU опубликовал завершающую часть летнего зарплатного исследования. В ней говорится о доходах дизайнеров, управленцев, консультантов, специалистов по маркетингу, HR, продаж и других нетехнических ролей в ІТ. О главных выводах, информирует 24 Канал.

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В первом полугодии 2025 года выросли медианные зарплаты опытных специалистов в дизайне, маркетинге, HR, коммуникациях, продажах и бизнес-девелопменте. Тогда как зарплаты начинающих в большинстве направлений снижаются.

Интересно. Согласно анализу, продуктовые компании платят больше сервисных.

Кто зарабатывает больше всего?

Самые высокие зарплаты у Tech Leadership – 7000 долларов, у топ-менеджмента – 4650 долларов.

IT-консультанты имеют медиану 3400 долларов.

Продуктовые дизайнеры – среди лидеров по оплате (2955 долларов).

Меньше всего зарабатывают офисные работники – 900 долларов.

Что еще влияет на размер зарплаты?

Бонусы имеют существенное влияние на зарплату, особенно в сфере продаж (+398 долларов к фиксированной ставке). Также дополнительные выплаты получают рекрутеры, консультанты и руководители. Зарплаты могут сильно отличаться в зависимости от опыта, роли, уровня английского и города.

Интересный факт. В Киеве зарплаты выше, чем во Львове, но продуктовые дизайнеры во Львове зарабатывают больше.