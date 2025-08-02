Какие вакансии получают больше всего откликов?

Об этом свидетельствует аналитика платформы OLX Работа, передает 24 Канал. В частности, больше всего отзывов на одно объявление, а это около 23 – получили предложения для разнорабочих.

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Это на 105% больше, чем в июне 2024 года. Таким образом, вакансии в строительном секторе обогнали даже продавцов, которые еще в прошлом году были лидерами по количеству отзывов.

На втором месте – вакансии для тех, кто начинает карьеру. В среднем, на одно такое объявление приходится 25 откликов. Такая активность может быть связана с сезонным запросом на летнюю подработку.

Заметьте. В топ также вошли бариста, промоутеры, продавцы и водители.

Несмотря на изменения в популярности вакансий, перечень востребованных профессий среди работодателей остался почти неизменным по сравнению с прошлым годом.

Кто зарабатывает больше всего?

Самую высокую медианную зарплату в июне 2025 года, по-прежнему, получают военные – 70 277 гривен. Хотя эта сумма и уменьшилась на 6% по сравнению с июнем 2024 года, она является самой высокой среди всех категорий.

В тройке самых оплачиваемых гражданских профессий – штукатур (70 000 гривен), рихтовщик (67 500 гривен), фасадчик (65 000 гривен). Также высокие зарплаты в сфере недвижимости: менеджеры по продажам, риелторы и брокеры. Они могут рассчитывать на 60 000–65 000 гривен.