Насколько вырос показатель?

Об этом сообщает DOU со ссылкой на данные Опендатабот, информирует 24 Канал. В мирное время, до 2022 года, таких компаний в среднем появлялось 76 в год.

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После начала войны этот показатель вырос почти втрое – до 195 компаний ежегодно. В то же время всплеск активности постепенно снижается:

2022 год – 249 компаний (из них 41 до 24 февраля),

2023 год – 189,

2024 год – 147,

2025 год – пока 66 новых регистраций.

В каких городах чаще всего регистрировали ФЛП

Самыми популярными регионами стали Мазовецкое воеводство (Варшава), Малопольское (Краков) и Нижнесилезское (Вроцлав). А на севере Польши украинский IT-бизнес почти не регистрируется.

Подавляющее большинство новых компаний – это микробизнесы с минимальным капиталом:

более 80% компаний имеют стартовый капитал до 10 тысяч злотых (ориентировочно 2700 долларов),

только 6 компаний задекларировали более 500 тысяч злотых.

По данным DOU, 39% украинских айтишников за рубежом живут именно в Польше. Из них:

43% – разработчики,

20% – тестировщики,

более 55% остаются оформленными в Украине,

40,7% – трудоустроены по польскому законодательству.

Интересно. Средняя зарплата украинского IT-специалиста в Польше составляет 3500 долларов, сеньоры с 5+ годами опыта – 5000 долларов, а специалисты с опытом менее 3 лет – около 1150 долларов.