Наскільки зріс показник?

Про це повідомляє DOU з посиланням на дані Опендатабот, інформує 24 Канал. У мирний час, до 2022 року, таких компаній в середньому з'являлося 76 на рік.

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Після початку війни цей показник зріс майже втричі – до 195 компаній щороку. Водночас сплеск активності поступово знижується:

2022 рік – 249 компаній (з них 41 до 24 лютого),

2023 рік – 189,

2024 рік – 147,

2025 рік – поки 66 нових реєстрацій.

У яких містах найчастіше реєстрували ФОП

Найпопулярнішими регіонами стали Мазовецьке воєводство (Варшава), Малопольське (Краків) та Нижньосілезьке (Вроцлав). А на півночі Польщі український IT-бізнес майже не реєструється.

Переважна більшість нових компаній – це мікробізнеси з мінімальним капіталом:

понад 80% компаній мають стартовий капітал до 10 тисяч злотих (орієнтовно 2700 доларів),

лише 6 компаній задекларували понад 500 тисяч злотих.

За даними DOU, 39% українських айтівців за кордоном мешкають саме в Польщі. З них:

43% – розробники,

20% – тестувальники,

понад 55% залишаються оформленими в Україні,

40,7% – працевлаштовані за польським законодавством.

Цікаво. Середня зарплата українського IT-фахівця в Польщі складає 3500 доларів, сеньйори з 5+ роками досвіду – 5000 доларів, а спеціалісти з досвідом менше 3 років – близько 1150 доларів.