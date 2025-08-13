Что предлагают украинским беженцам?

Украинцы в Германии, которые получают базовую социальную помощь, должны браться за работу даже не по их специальности. Об этом заявил руководитель парламентской фракции блока ХДС/ХСС Штеффен Бильгер, сообщает 24 Канал со ссылкой на RND.

Я не считаю, что украинцы могут работать только по своей предыдущей специальности. Есть много других свободных вакансий,

– отметил Бильгер.

Он добавил, что нынешняя система помощи беженцам в Германии предусматривает, что сначала они должны выучить язык, чтобы устроиться на работу.

Однако, по словам политика, на это нужно много времени, что может привести к тому, что люди слишком привыкнут к получению пособия по безработице.

Стоит знать! Германия приняла больше всего украинских беженцев среди стран ЕС после начала полномасштабной войны. Туда выехали около 1,2 миллиона украинцев.

Что говорят немецкие политики?

Бильген отметил, что дискуссию о выплатах для беженцев нужно вести так, чтобы не упрекать украинцев.

Абсолютно понятно, когда семьи бегут от войны, и правильно, что мы предлагаем украинским беженцам убежище. В то же время форма поддержки в Германии привела к тому, что к нам прибыло больше украинских беженцев, чем в другие страны,

– сказал политик.

Однако он раскритиковал решение предыдущей власти назначить украинским беженцам сразу базовую социальную помощь (Bürgergeld), а не другую форму выплат. По его словам, это не та система, которая стимулирует быстро идти работать.

Нынешняя коалиция планирует ужесточить санкции для тех, кто отказывается работать, получая выплаты по безработице.

Поэтому, согласно коалиционному соглашению, все беженцы из Украины, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не получают Bürgergeld, а имеют право только на меньшие выплаты,

– добавил Бильгер.

Важно! Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал отменить для украинских беженцев социальную помощь по безработице, вместо этого выплачивать им поддержку по Закону о помощи искателям убежища.