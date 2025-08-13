Що пропонують українським біженцям?

Українці в Німеччині, які отримують базову соціальну допомогу, мають братися за роботу навіть не за їхнім фахом. Про це заявив керівник парламентської фракції блоку ХДС/ХСС Штеффен Більгер, повідомляє 24 Канал з посиланням на RND.

Я не вважаю, що українці можуть працювати тільки за своєю попередньою спеціальністю. Є багато інших вільних вакансій,

– зазначив Більгер.

Він додав, що нинішня система допомоги біженцям у Німеччині передбачає, що спочатку вони мають вивчити мову, щоб влаштуватися на роботу.

Однак, за словами політика, на це потрібно багато часу, що може призвести до того, що люди надто звикнуть до отримання допомоги по безробіттю.

Варто знати! Німеччина прийняла найбільше українських біженців серед країн ЄС після початку повномасштабної війни. Туди виїхали близько 1,2 мільйона українців.

Що говорять німецькі політики?

Більген зазначив, що дискусію про виплати для біженців потрібно вести так, щоб не дорікати українцям.

Абсолютно зрозуміло, коли сім’ї тікають від війни, і правильно, що ми пропонуємо українським біженцям притулок. Водночас форма підтримки в Німеччині призвела до того, що до нас прибуло більше українських біженців, ніж до інших країн,

– сказав політик.

Однак він розкритикував рішення попередньої влади призначити українським біженцям одразу базову соціальну допомогу (Bürgergeld), а не іншу форму виплат. За його словами, це не та система, яка стимулює швидко йти працювати.

Нинішня коаліція планує посилити санкції для тих, хто відмовляється працювати, отримуючи виплати по безробіттю.

Тому, згідно з коаліційною угодою, усі біженці з України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримують Bürgergeld, а мають право лише на менші виплати,

– додав Більгер.

Важливо! Раніше прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав скасувати для українських біженців соціальну допомогу по безробіттю, натомість виплачувати їм підтримку за Законом про допомогу шукачам притулку.