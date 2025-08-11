Пропозицію щодо бюджету буде обговорено восени, тоді й повідомлять остаточне рішення. Які наслідки матиме скорочення виплат у Фінляндії, розповідає 24 Канал з посиланням на Yle.fi.

Що пропонує фінський уряд?

У своєму проєкті бюджету на наступний фінансовий рік міністр фінансів Фінляндії Ріікка Пурра запропонувала повністю скасувати компенсацію за інтеграцію, яку зараз держава надає муніципалітетам і соціальним центрам. Це фінансування необхідне для покриття витрат на мовну підготовку, допомогу в працевлаштуванні, вступні курси про фінське суспільство та інші послуги, спрямовані на допомогу новоприбулим в адаптації.

За планом, скасування виплат дозволить заощадити 317 мільйонів євро протягом двох років,

– йдеться у повідомленні.

Після російського вторгнення у 2022 році Фінляндія пережила значний сплеск компенсаційних виплат муніципалітетам, які зросли з приблизно 50 – 60 мільйонів євро на рік до понад 150 мільйонів євро. Таке різке збільшення витрат спонукало уряд Фінляндії вивчити стратегії оптимізації бюджету.

Як скасування виплат на інтеграцію у Фінляндії вплине на українців?

Соня Хямяляйнен, директор департаменту імміграції Міністерства зайнятості та економіки Фінляндії, повідомила, що значну більшість осіб, які користуються інтеграційними послугами у Фінляндії, становлять українці. Приблизно 46 000 українців знайшли тимчасовий захист в країні після початку повномасштабної війни.

Міністерство зайнятості та економіки заявило, що цього року дві третини фінансування інтеграційних програм спрямовано на підтримку українського населення. Щобільше, прогнози на наступний рік свідчать про те, що ця частка може зрости до трьох чвертей.



Водночас у своїй нещодавній заяві Мікко Харконен, директор програми "Життєздатність" Асоціації місцевих і регіональних органів влади Фінляндії, пояснює, що, попри скасування компенсації, муніципалітети й надалі нестимуть юридичну відповідальність за інтеграцію іммігрантів.

Така ситуація змусить органи місцевого самоврядування шукати альтернативні джерела фінансування – підвищення податків або скорочення інших статей бюджету. Як наслідок, деякі інтеграційні послуги можуть бути скорочені, оскільки наразі не фінансуються в повному обсязі.

Тим часом Тііна Рахімі Ахмаді, менеджерка інтеграційних служб у Турку, висловила своє занепокоєння щодо потенційних наслідків. Зменшення допомоги може призвести до тривалого безробіття, погіршення мовних навичок та соціальної ізоляції цих людей. Такі наслідки створюють додаткові проблеми не лише для самих іммігрантів, але й для суспільства в цілому.

Пропозицію щодо бюджету буде обговорено восени. Остаточне рішення прийме Парламент.

Фінляндія не єдина країна, яка переглядає умови перебування для українців. Раніше стало відомо, що і Німеччина суттєво скоротить допомогу біженцям з України.