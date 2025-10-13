Что произошло?

ТРЦ "Гулливер" находится под управлением АРМА с 2017 года как актив, связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем, в рамках уголовного производства относительно незаконного владения средствами государственных банков, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство.

Задача агентства заключалась в обеспечении надлежащего управления активом до окончательного решения его правового статуса. На данный момент суды определили, что доля ТРЦ принадлежит государственному банку-кредитору, а не лицам, связанным с Януковичем.

АРМА действует исключительно в рамках закона и судебных решений. Агентство не вмешивается в споры собственности, а гарантирует прозрачность и законность процедуры управления арестованными активами,

– отметили в агентстве.

Что этому предшествовало?

Шевченковский районный суд Киева передал управление имуществом ТРЦ "Гулливер" бизнесмену Виктору Полищуку через АРМА.

10 января 2025 года на Prozorro состоялся аукцион по отбору управляющего ТРЦ, в котором приняли участие три компании: ООО "БК Миллениум", "Алакор Сити" и консорциум "Управляющая компания Эспланада".

После проверки АРМА сначала отклонило кандидатуру ООО "БК Миллениум" из-за возможной связи с Полищуком. 18 марта был отклонен консорциум "Эспланада", а 20 марта – ООО "Алакор Сити".

В апреле 2025 года агентство объявило новый конкурс на отбор управляющего, в котором тоже приняли участие три компании. Самым выгодным предложением признано предложение от "БК Миллениум".

Справка. Сейчас ТРЦ "Гулливер", один из крупнейших торгово-офисных комплексов Киева.