Можно ли зарабатывать на коротких видео?

Многие эксперты отмечают, что сейчас наступила эра коротких видео. То есть, именно такой контент интересен аудитории, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Однако YouTube предлагает довольно небольшую оплату за Shorts. Монетизация отличается, в зависимости от страны:

в США за 1000 просмотров удастся получить примерно – 0,328 доллара;

в Швейцарии – 0,205 долларов;

в Австралии – 0,193 доллара;

в Южной Корее – 0,185 доллара;

в Великобритании – 0,166 доллара;

в Канаде – 0,165 доллара;

в Германии – 0,163 доллара;

в Гонконге – 0,147 доллара;

в Японии – 0,144 доллара;

в Тайване – 0,140 долларов;

в Австрии – 0,135 долларов;

в Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Обратите внимание! В некоторых странах монетизация за шортс вообще отсутствует.

Сейчас YouTube Shorts это скорее инструмент для привлечения новой аудитории, чем заработка. Именно такие короткие видео набирают много просмотров и реакций.

Что еще нужно знать о YouTube?