Можно ли зарабатывать на коротких видео?
Многие эксперты отмечают, что сейчас наступила эра коротких видео. То есть, именно такой контент интересен аудитории, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.
Однако YouTube предлагает довольно небольшую оплату за Shorts. Монетизация отличается, в зависимости от страны:
- в США за 1000 просмотров удастся получить примерно – 0,328 доллара;
- в Швейцарии – 0,205 долларов;
- в Австралии – 0,193 доллара;
- в Южной Корее – 0,185 доллара;
- в Великобритании – 0,166 доллара;
- в Канаде – 0,165 доллара;
- в Германии – 0,163 доллара;
- в Гонконге – 0,147 доллара;
- в Японии – 0,144 доллара;
- в Тайване – 0,140 долларов;
- в Австрии – 0,135 долларов;
- в Новой Зеландии – 0,113 доллара.
Обратите внимание! В некоторых странах монетизация за шортс вообще отсутствует.
Сейчас YouTube Shorts это скорее инструмент для привлечения новой аудитории, чем заработка. Именно такие короткие видео набирают много просмотров и реакций.
Что еще нужно знать о YouTube?
Значительно больше монетизация на YouTube за длинные видео. Хотя оплата здесь отличается, однако она ощутимо выше чем за шортсы. Например, по данным Exploding Topics видео, в США монетизация за длинные видео составляет в среднем за 1000 просмотров – 10,26 доллара. Это в 34 раза выше оплата чем за шортсы.
Пользоваться премиумом на YouTube можно значительно дешевле. Особенно разницу почувствуют пользователи эпл. Ведь App Store устанавливает дополнительную комиссию, которую можно обойти, если воспользоваться браузером и оформить подписку там.