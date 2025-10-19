Какому оператору украинцы платят больше всего?

Недавно у многих украинских операторов связи выросли цены, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание! Рост цен на абонплату связан с увеличением расходов операторов. В частности, из-за повышения стоимости электроэнергии для бизнеса.

Если опираться на дашборд Monobank, видим, что лидером в рейтинге остается Киевстар. Именно на услуги этого оператора украинцы потратили больше всего в октябре – 280 182 561 гривны.

Также в тройку лидеров по расходам вошли:

Vodafone – 166 828 301 гривны;

Lifecell – 157 534 588 гривен.

Аналогичный рейтинг и по расходам в течение всего 2025 года:

Киевстар – примерно 4,3 миллиарда гривен;

Vodafone – ориентировочно 2,5 миллиарда гривен;

Lifecell – почти 2,4 миллиарда гривен.



На какого оператора связи украинцы потратили больше всего в течение года / дашборд Monobank

Важно! Речь идет именно о расходах при безналичных расчетах через Monobank.

Что нужно знать об услугах связи в 2025?