Якому оператору українці платять найбільше?

Нещодавно у багатьох українських операторів зв'язку зросли ціни, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу! Зростання цін на абонплату пов'язане зі збільшенням витрат операторів. Зокрема, через підвищення вартості електроенергії для бізнесів.

Якщо спиратись на дашборд Monobank, бачимо, що лідером у рейтингу залишається Київстар. Саме на послуги цього оператора українці витратили найбільше у жовтні – 280 182 561 гривні.

Також у трійку лідерів за витратами увійшли:

Vodafone – 166 828 301 гривні;

Lifecell – 157 534 588 гривень.

Аналогічний рейтинг і за витрати протягом усього 2025 року:

Київстар – приблизно 4,3 мільярда гривень;

Vodafone – орієнтовно 2,5 мільярда гривень;

Lifecell – майже 2,4 мільярда гривень.



На якого оператора зв'язку українці витратили найбільше протягом року / дашборд Monobank

Важливо! Йдеться саме про витрати при безготівкових розрахунках через Monobank.

