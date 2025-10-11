Почему владельцы iPhone платят за подписку на ютуб больше?
Apple установил комиссию 30% на все покупки через App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.
Именно поэтому для пользователей такая покупка тоже обходится в большую сумму. Рассмотрим на примере:
- оформление подписки на YouTube Premium через App Store стоит 159 гривен в месяц;
- одновременно через браузер ее цена – за 99 гривен в месяц, то есть на 60 гривен или 40% дешевле.
Соответственно, сэкономить можно, если оформить подписку через браузер. Для этого нужно:
- открыть браузер на iPhone, например, вы можете воспользоваться Safari ;
- перейти на официальный сайт, где оформляется подписка (ссылка – здесь);
- далее необходимо войти, используя Google-аккаунт;
- затем нужно произвести оплату и активировать подписку.
Какие функции предоставляет платная подписка на YouTube?
Кроме видео без рекламы, вы сможете получить возможность загружать видео для оффлайн просмотра. Также появляется доступ к YouTube Music Premium. Будет работать и фоновый режим (он особенно удобен для воспроизведения подкастов).
Что нужно знать о YouTube сейчас?
YouTube изменил условия монетизации. Теперь авторы могут зарабатывать больше. Однако их контент должен соответствовать определенным требованиям. Также платформа изменила правила использования ненормативной лексики, с этим будет "легче", сообщает simplified.
Трамп и его соратники получат от ютуб 24,5 миллиона долларов. Это компенсация за блокировку канала американского президента. Дело в том, что Трампа подозревали в подстрекательстве к насилию.