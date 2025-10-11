Почему владельцы iPhone платят за подписку на ютуб больше?

Apple установил комиссию 30% на все покупки через App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.

Именно поэтому для пользователей такая покупка тоже обходится в большую сумму. Рассмотрим на примере:

оформление подписки на YouTube Premium через App Store стоит 159 гривен в месяц;

одновременно через браузер ее цена – за 99 гривен в месяц, то есть на 60 гривен или 40% дешевле.

Соответственно, сэкономить можно, если оформить подписку через браузер. Для этого нужно:

открыть браузер на iPhone, например, вы можете воспользоваться Safari ;

перейти на официальный сайт, где оформляется подписка (ссылка – здесь);

далее необходимо войти, используя Google-аккаунт;

затем нужно произвести оплату и активировать подписку.

Какие функции предоставляет платная подписка на YouTube? Кроме видео без рекламы, вы сможете получить возможность загружать видео для оффлайн просмотра. Также появляется доступ к YouTube Music Premium. Будет работать и фоновый режим (он особенно удобен для воспроизведения подкастов).

Что нужно знать о YouTube сейчас?