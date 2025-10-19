Чи можна заробляти на коротких відео?
Багато експертів відзначають, що зараз настала ера коротких відео. Тобто, саме такий контент цікавий аудиторії, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIR Media-Tech.
Проте YouTube пропонує доволі невелику оплату за Shorts. Монетизація різниться, залежно від країни:
- у США за 1000 переглядів вдасться отримати приблизно – 0,328 долара;
- у Швейцарії – 0,205 доларів;
- у Австралії – 0,193 долара;
- у Південній Кореї – 0,185 долара;
- у Великій Британії – 0,166 долара;
- у Канаді – 0,165 долара;
- у Німеччині – 0,163 долара;
- у Гонконгу – 0,147 долара;
- у Японії – 0,144 долара;
- у Тайвані – 0,140 доларів;
- в Австрії – 0,135 долара;
- у Новій Зеландії – 0,113 долара.
Зверніть увагу! У деяких країнах монетизація за шортс взагалі відсутня.
Зараз YouTube Shorts це скоріше інструмент для привертання нової аудиторії, ніж заробітку. Саме такі короткі відео набирають багато переглядів та реакцій.
Що ще потрібно знати про YouTube?
Значно більшою є монетизація на YouTube за довгі відео. Хоча оплата тут різниться, проте вона відчутно вища ніж за шортси. Наприклад, за даними Exploding Topics відео, у США монетизація за довгі відео складає в середньому за 1000 переглядів – 10,26 долара. Це у 34 рази вища оплата ніж за шортси.
Користуватися преміумом на YouTube можна значно дешевше. Особливо різницю відчують користувачі епл. Адже App Store встановлює додаткову комісію, яку можна оминути, якщо скористатися браузером і оформити підписку там.