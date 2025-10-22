Починаючи з цього тижня, творці контенту, які входять до Партнерської програми YouTube, отримали доступ до нового інструменту для пошуку відео, що використовують їхню зовнішність без згоди. Після підтвердження особи користувач може переглянути матеріали, які система позначила як потенційні deepfake, у вкладці Content Detection у YouTube Studio. Якщо відео справді є несанкціонованим чи створеним штучним інтелектом, автор може подати запит на його видалення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний інформаційний канал Creator Insider.

Як працює система виявлення deepfake-відео на YouTube?

Перша хвиля запрошень на участь у програмі була розіслана цього ранку, а найближчими місяцями функція стане доступною для ширшого кола користувачів. Водночас YouTube попередив, що система ще перебуває в розробці, тому може іноді показувати оригінальні відео самого автора, а не лише змінені або синтетичні версії. Принцип її роботи подібний до системи Content ID, яка автоматично виявляє порушення авторських прав у відео та аудіо.

За інформацією The Verge, функцію вперше представили торік, а в грудні YouTube почав тестування спільно з агентством Creative Artists Agency (CAA), яке представляє відомих зірок. У блозі компанії тоді зазначалося, що мета інструменту – дати впливовим авторам можливість контролювати AI-контент, який відтворює їхнє обличчя чи образ, у великому масштабі.

YouTube і Google продовжують активно впроваджувати інструменти для роботи з відео, створеним штучним інтелектом. Крім системи розпізнавання зовнішності, компанія також запровадила вимогу позначати контент, який було створено або змінено за допомогою ШІ. Раніше платформа ввела обмеження на музику, що імітує голоси відомих виконавців, аби запобігти зловживанням і плутанині між реальними та синтетичними записами.

