Как работают групповые чаты в Spotify?

Spotify объявил о запуске групповых чатов, которые позволяют делиться подкастами, плейлистами и аудиокнигами с группами до 10 человек. Функция стала продолжением сервиса обмена сообщениями, который компания представила в августе прошлого года. Об этом пишет

Начать чат можно только с теми пользователями, с которыми уже была совместная активность в приложении. Речь идет о совместных плейлистах, участие в Jam или использование функции Blend. Без предварительного взаимодействия создать разговор не получится.

Как пишет Techbuzz, нововведение является частью стратегии Spotify по развитию социальной составляющей платформы. В течение последних лет сервис постепенно добавлял элементы взаимодействия между пользователями, в частности комментарии к подкастам, возможность подписываться на других слушателей и просматривать, что они слушают.

В компании ранее отмечали, что новые чаты не должны заменять мессенджеры. Spotify советует и в дальнейшем делиться контентом за пределами приложения, а встроенные сообщения рассматривает как дополнение к внешним платформам.

Сообщения в Spotify зашифрованы во время хранения и передачи данных. В то же время они не имеют сквозного шифрования, что означает отсутствие полной end-to-end защиты.